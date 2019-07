The Kicktrip: vijfdaagse trip voor startende ondernemers

Onder begeleiding van drie ondernemers kunnen starters die nog niet eens een website hebben binnen vijf dagen aan de slag. Dit gebeurt tijdens een zogeheten ‘workation’ (werk en vakantie in een) in Marokko.

De drie ondernemers – Evelien Baert, Nicole Öhlmann en Frank Bogaard – hebben allen ervaring met reizen en werken in het buitenland en hebben nu The Kicktrip opgezet. Het initiatief richt zich op (startende) zzp’ers die nog niet online zichtbaar zijn met een zakelijke website.

Lanceer je website binnen vijf dagen

“Stel je het inmiddels al te lang uit? Weet je niet hoe of waar je moet beginnen? Wij gaan je helpen. Wij gaan het samen met jou doen! Ga mee op workation naar Taghazout, Marokko en lanceer jouw website binnen vijf dagen.”

Het idee is dat van 7 tot en met 12 november een groep van maximaal tien ondernemers bij elkaar komt in Marokko om daar in een inspirerende omgeving te werken aan hun online zichtbaarheid. “In vijf dagen zorgen we ervoor dat de website en de brand story staan en dat je naar huis gaat met een koffer vol kennis en inspiratie om zelf aan de slag te gaan. De vorm waarin wij dit organiseren, gericht op de startende ondernemers, is uniek in zijn soort”, aldus mede-organisator Evelien Baert.

Meedoen aan The Kicktrip

Meedoen aan het project kost zo’n 1600 euro (exclusief btw) en in ruil daarvoor krijg je onder meer een bedrijfswebsite en een all-inclusive verblijf in Taghazout. De vlucht is niet inbegrepen. Aanmelde kan via de website van The Kicktrip.

