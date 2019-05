Steun voor startup die aandelen biedt

Voor startups en scale-ups in Nederland moet het aantrekkelijker worden om hun werknemers in aandelenopties te betalen, zo vindt het kabinet. Op deze manier kunnen ze makkelijker talent aantrekken én wordt de groei van jonge bedrijven verder gestimuleerd.

Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel van Financiën die deze regeling ziet als een van zijn beleidsprioriteiten. Er gaat nu onderzocht worden of er een regeling bedacht kan worden die “qua moment van belastingheffing” meer past bij de situatie van startups en scale-ups.

‘Zo slim mogelijk belasting betalen’

Natuurlijk moeten ook jonge en innovatieve bedrijven belasting betalen, maar volgens Snel moet het mogelijk zijn om te kijken of ze dat zo slim mogelijk kunnen doen, zodat de groei van dergelijke bedrijven, die belangrijk zijn voor de economie, gestimuleerd wordt.

Medewerker betalen met aandelen in plaats van salaris

Veel startups en scale-ups bieden hun medewerkers graag aandelenopties aan als een vorm van loon in plaats van een regulier salaris dat maandelijks wordt overgemaakt. Ze kiezen hier mede voor omdat sommige jonge bedrijven niet genoeg geld hebben om een (hoog) salaris te betalen. Maar door het uitgeven van aandelenopties kunnen ze toch concurreren met de grotere bedrijven. En een bijkomend effect is dat medewerkers zo nauwer betrokken raken bij het bedrijf.

Momenteel vindt de belastingheffing over de aandelenopties plaats als de opties worden omgezet in aandelen. Maar medewerkers moeten dan belasting betalen op een moment dat de aandelen vaak nog helemaal niet verkocht kunnen worden of ze hebben gewoon niet voldoende geld om de belasting überhaupt te betalen.

Belastingheffing pas bij beursgang?

Het kabinet wil nu dus onderzoeken of het mogelijk is om de belastingheffing op een later moment te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld op het moment dat het bedrijf naar de beurs gaat. Het streven is om een nieuwe regeling te laten ingaan op 1 januari 2021.

