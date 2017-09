Startup EarthEnable wint half miljoen tijdens Green Challenge

De groene startup X heeft vanmiddag 500.000 euro gewonnen tijdens de Postcode Lottery Green Challenge. Het bedrijf had de beste pitch en versloeg daarmee onder meer de Deense runner-up Pond, dat met 200.000 euro naar huis gaat. De andere drie finalisten moeten het doen met een ton per bedrijf.

The Green Challenge werd vandaag alweer voor de elfde keer georganiseerd en kent winnaars als Qurrent, bioMASON, PHYSEE and Ecovative. De finale van dit jaar werd gevormd door vijf startups die allemaal een pitch moesten houden. Het gaat om de bedrijven ARED en EarthEnable uit Rwanda, Glowee uit Frankrijk, Pond uit Denemarken en Lightyear uit Nederland.

EarthEnable – Rwanda

Winnaar EarthEnable is één van de twee finalisten uit Rwanda en lost een probleem op dat veelvuldig plaatsvindt in dit Afrikaanse land. Daar wonen namelijk veel mensen op een zandvloer, wat een broedplaats is voor parasieten en ziektes. EarthEnable ontwikkelt alternatieve vloeren van lokale en natuurlijke materialen en worden afgedicht met een plantaardige olie. Met als resultaat dat ze stukken goedkoper zijn dan bijvoorbeeld cementvloeren en de CO²-uitstoot aanzienlijk lager is.

Lightyear – Nederland

Lightyear is de eerste volledig door zonne-energie vierwiel-aangedreven auto ter wereld en is mede-opgericht door Lex Hoefsloot, voormalig teamcaptain van het Solar Team van TU Eindhoven. De Lightyear-auto heeft een actieradius van 800 kilometer en diens topsnelheid bedraagt 180 kilometer per uur.

Pond – Denemarken

Pond presenteert zich als het volwaardig en biologisch afbreekbaar alternatief voor de huidige toepassingen van plastic. En het mooie van alles is dat er geen grote investeringen vanuit de industrie voor nodig zijn. De Deense startup is er niet zomaar eentje: twee jaar terug noemde NASA Pond één van de meest belovende duurzame startups op het gebied van materiaalinnovatie.

Glowee – Frankrijk

Glowee wist het DNA waarmee onder andere vuurvliegjes licht geven weten te isoleren en te concentreren tot een volwaardige lichtbron. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld gebouwen, fietspaden of verkeersborden op een schone manier worden verlicht. En dat heeft weer als gevolg dat zowel het energieverbruik als de lichtvervuiling in steden drastisch kunnen worden verminderd.

ARED – Rwanda

ARED is de andere startup uit Rwanda en focust zich op het brengen van duurzame energie en goedkope wifi naar het Afrikaanse platteland. Dit doet het door middel van de Shiriki Hub, een alles-in-één zonnekiosk. Met hun franchise-businessmodel hoopt ARED ook voor extra werkgelegenheid in de afgelegen gebieden te zorgen.



