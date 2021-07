SnelStart lanceert inHandel voor webshops

Boekhoudprogramma SnelStart heeft vandaag inHandel gelanceerd. Deze software is speciaal bedoeld voor handelsbedrijven zoals webwinkels en groothandels. SnelStart belooft een sneller bestelproces en een geautomatiseerde administratie.

Volgens SnelStart is de bedoeling van de nieuwe software om de efficiëntie van de kernprocessen binnen een bedrijf te verhogen. “Financiële processen en handelsprocessen worden naadloos op elkaar aangesloten.”

InHandel is speciaal voor webshops en groothandels

Dat SnelStart nu speciaal software heeft gelanceerd voor bedrijven als webshops en groothandels, oftewel ondernemingen die draaien om handel, is niet onlogisch. Juist bij dit soort bedrijven is een goed voorraadbeheer belangrijk en moet een magazijn goed functioneren. “Misgrijpen of te laat bestellen door verkeerd voorraadbeheer of druk zijn met het zoeken naar een product ‘dat toch echt ergens moet liggen’ is een frustratie”, zo zegt SnelStart hier zelf over.

SnelStart inHandel heeft drie verschillende modules: Shop, Voorraad en Logistiek.

De software omvat drie verschillende modules. Met de Shop-module beheren webwinkeliers gemakkelijk grote hoeveelheden orders. Ook kan aanmelden bij pakketdiensten met één druk op de knop. De Voorraad-module heeft als doel om de voorraadprocessen te stroomlijnen. Dit doet het onder andere met een telfunctionaliteit bij het make van een inventarisatie. Met de laatste module, Logistiek, wordt het orderpickproces volledig gedigitaliseerd, zodat ondernemers sneller producten kunnen verzamelen en verzenden.

Voorraadbeheer direct gekoppeld aan administratie

De software koppelt het voorraadbeheer van de webwinkelier direct aan de administratie. “Gebruikers ervaren minder administratief werk, efficiënt voorraadmanagement en een sneller bestelproces door digitaal orderpicken, om vervolgens met één druk op de knop tot geheel automatisch orders aan te melden bij de pakketdienst.”