Rutte: ‘mkb, kom zelf met oplossingen’

Morgen staat alweer de volgende persconferentie gepland, maar afgelopen week sprak minister-president Mark Rutte nog met het mkb over de impact van de coronacrisis. Volgens hem is niet alleen de overheid aan zet: “de sectoren moeten zelf met oplossingen komen,” geeft hij aan in een online event van MKB-Nederland.

In het MKB Live event, dat afgelopen woensdag plaatsvond, ging MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof in gesprek met ondernemers en minister-president Mark Rutte over de impact van de corona-maatregelen op het mkb. Daarin ging Rutte ook in op enkele vragen van ondernemers.

‘Huidige aanpak biedt weinig ruimte voor maatwerk’

Een van de vragen die tijdens het gesprek besproken werd was “hoe houden we samen de economie draaiende?” Er werd besproken dat het lange wachten op tests en de uitslag ervan ondernemers onder druk zet.

“Jullie doen heel erg je best, maar helaas zijn er te veel mensen die geen afstand houden en hun handen niet wassen. Ik zou willen vragen van ondernemers om naar hun werknemers meer uit te dragen hoe belangrijk die afstand is. Daar heb je een voorbeeldfunctie in”, gaf Rutte aan.

Er is nu geen ruimte voor maatwerk, dan stop je de totale bewegingsstroom niet.

Een onderneemster vroeg zich af waarom er niet meer maatwerk in de regelingen is? “Het gaat nu vooral om het terugdringen van de totale bewegingsstroom. Het collectief aantal bewegingen willen we verminderen, minder mensen op straat. Daarom is er nu geen ruimte voor maatwerk, dan stop je die bewegingen niet”, aldus de minister-president.

‘We moeten het virus eerst meer onder controle brengen’

Veel ondernemers kunnen deze crisis overleven, maar een deel zal dat niet doen. “Laten we ondernemers die moeten stoppen door deze crisis tijdig helpen naar een zo goed mogelijk einde te komen. Zodat zij de schulden niet eindeloos laten oplopen vanwege het risico dat ze door aansprakelijkheid bijvoorbeeld hun huis verliezen”, spoorde de voorzitter van MKB-Nederland aan.

Met name de evenementenbranche baalt van de nieuwste maatregelen. Het bedrijf van een van de aanwezige ondernemers lijdt nu een omzetverlies van 95 procent. “Dat is niet alleen bij ons het geval, maar ook in de rest van de branche te zien”, zo vertelde hij. Daarnaast zijn er door de opzet van de regeling veel bedrijven die buiten de boot vallen.

Het blijft dansen met het virus.

“Er zullen meer gesprekken tussen Hoekstra, Wiebes en ondernemers moeten plaatsvinden om naar dit probleem te kijken”, gaf Rutte daarbij aan. Hoewel het volgens de minister-president zeker mogelijk is om tot gepaste oplossingen te komen, moet eerst het coronavirus meer onder controle gebracht worden. “Het blijft dansen met het virus, het is een soort tango met het virus. Ik zie het als een macabere dans”, aldus Rutte.

‘Ondanks huidige aanpak en crisis blijft dialoog essentieel’

De gesprekken waren kritisch, maar MKB-Nederland gaf ook aan dat er fijne, open gesprekken mogelijk zijn met de overheid: “de horeca is continu met de overheid in gesprek, dat blijven we graag doen.”

Mark Rutte onderstreepte de noodzaak daarvan: “Zodra het virus onder controle is zal er snel ruimte zijn voor meer aanpassingen. Ik hoop dat dan de sectoren zelf ook met oplossingen komen, en verwacht dat die dan snel doorgevoerd kunnen worden.”

