Regelingen Check geeft inzicht in beschikbare corona-maatregelen

Een nieuwe tool moet ondernemers duidelijker inzicht bieden in de verschillende financiële noodmaatregelen die voorhanden zijn. De Regelingen Check is hiervoor in het leven geroepen en kan door alle overheidsorganisaties worden ingezet en aangevuld.

Veel ondernemers zijn financieel getroffen nu er door de uitbraak van het coronavirus Covid-19 tal van maatregelen zijn genomen. Denk bijvoorbeeld aan horeca-ondernemers die geen gasten meer mogen ontvangen. Of kappers die hun zaak gesloten moeten houden.

Om al die ondernemers te helpen, heeft de overheid tal van financiële noodmaatregelen aangekondigd. Maar voor welke maatregel kom jij als ondernemer in aanmerking? En welke maatregelen zijn er eigenlijk allemaal?

Regelingen Check

De Dutch Blockchain Coalition (DBC), ICTU en TNO hebben hiervoor gezamenlijk de Regelingen Check gelanceerd. Een gratis tool die ondernemers en burgers inzicht geeft in de voor hen beschikbare regelingen. Het initiatief is opensource en kan door overheidsinstellingen worden aangevuld en ingezet. ” Zo zouden bijvoorbeeld gemeenten de tool kunnen gebruiken om via één portaal landelijke én lokale regelingen aan te bieden aan hun inwoners”, opperen de initiatiefnemers.

Tientallen duizenden aanvragen

Vorige maand presenteerde het kabinet diverse maatregelen om getroffen ondernemers te helpen. Dit had een stortvloed aan informatieverzoeken en steunaanvragen tot gevolg. Zo kreeg de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in de eerste twee weken na de opening van de zogeheten TOGS-regeling al meer dan 85 duizend aanvragen binnen. Ook vroegen meer dan 106 duizend bedrijven steun aan bij het UWV.

Deze immense boost aan aanvragen leidde ertoe dat DBC, ICTU en TNO de handen ineen sloegen en een not-for-profitproject startte met de naam Regelingen Check.

Overheid ontlasten en ondernemers beter helpen

De gratis tool moet ervoor zorgen dat enerzijds de overheidsinstellingen (zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) worden ontlast met het beantwoorden van vragen, en anderzijds ondernemers beter worden geholpen. De Regelingen Check wil antwoord geven op de vraag: “kom ik voor één van de regelingen in aanmerking?”.

Er zijn meer tools en websites in omloop die verwijzen naar de verschillende (nieuwe) regelingen die er bestaan voor de door het coronavirus getroffen ondernemers, maar volgens de makers van de Regelingen Check geven die geen indicatie of men daadwerkelijk in aanmerking komt. “Bovendien kan onze tool snel worden aangepast en uitgebreid, waardoor deze ook voor andere regelingen door overheidsorganisaties kan worden aangeboden.”

