Prins Constantijn blijft ambassadeur voor startups

Prins Constantijn blijft ook de komende anderhalf jaar opkomen voor de belangen van startups in ons land. Minister Kamp van Economische Zaken heeft de prins gevraagd aan te blijven in de functie die hij sinds juli vorig jaar bekleedt. Volgens prins Constantijn is er nog ‘waanzinnig veel te doen’ en ziet hij veel potentieel in Nederland voor startups.

Dat zei hij tegenover Sprout, dat vorige week een interview met hem had over StartupFest, vrouwen in het ondernemerschap, cryptocoins en zelf investeren. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat in StartupDelta en mij is gesteld en ik kijk ernaar uit om ons werk voort te zetten”, aldus de prins. “Innovatie en ondernemerschap zijn van essentieel belang voor het Nederlandse concurrentievoordeel. Ik ben ervan overtuigd dat we op dit moment alle goede voorwaarden in huis hebben om van Nederland het meeste innovatieve startup-land in Europe te maken.”

De broer van de koning nam op 1 juli vorig jaar het stokje als ambassadeur van StartupDelta over van Neelie Kroes. In zijn tweede termijn wil hij de mogelijkheid vergroten om meer buitenlands kapitaal aan te trekken, wil hij nauwer samenwerken met andere landen en heeft hij de wens dat producten sneller op de markt verschijnen.

StartupFest Europe

Vanaf 25 tot 28 september vinden op verschillende locaties in ons land StartupFest Europe plaats. Dit evenement heeft als doel om ondernemers, investeerders en bedrijven bij elkaar te brengen en nieuwe innovaties op de markt te brengen. Het centrale evenement CapitalFest vindt plaats in de Beurs van Berlage op 27 september.

