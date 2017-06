Plugify: ‘Met veel startgeld kun je harder groeien’

Alleen al in ons land vinden er jaarlijks vele honderdduizenden optredens plaats. Vaak worden deze acts geboekt via artiestenbureaus, die bovenop de vergoeding voor de artiest een flinke commissie vragen. Eline Leijten kwam in maart 2016 met het alternatief Plugify, een online platform waar consumenten rechtstreeks de artiest(en) van hun keuze kunnen boeken.

“Het unieke aan Plugify is dat het gehele boekingstraject online gebeurt”, zegt Eline. Ze omschrijft Plugify daarom niet als boekingskantoor, maar trekt liever een parallel met Booking.com die een vergelijkbare service aanbiedt in de reisindustrie. “Natuurlijk worden we wel eens gebeld door mensen die advies willen, maar het gros van de boekingen verloopt zonder tussenkomst van een tussenpersoon.”

Van 2006 tot en met 2010 zong Eline in de Hermes House Band, de studentenband met een steeds wisselende samenstelling. Sinds haar afstuderen is ze, samen met haar lichting, te boeken als Tosca’s Backstage Wonders. “Het is exact dezelfde formatie als destijds. Maar waar we tijdens onze Hermes House Band-periode de ene boeking na de andere kregen, liepen de aanvragen daarna snel terug.”

Nederland telt talloze artiesten die, net als Tosca’s Backstage Wonders, graag meer willen optreden. Het helpt niet mee dat de meeste consumenten in de veronderstelling zijn dat live muziek enorm kostbaar is. “Ik kan me goed voorstellen dat mensen dit denken: de werkwijze van de traditionele boekingskantoren is vaak ondoorzichtig en prijsstelling is vaag. Bij Plugify kun je direct alle essentiële informatie inzien, zoals de samenstelling van de act, de duur van het optreden, reviews en natuurlijk de prijs. Bij andere kantoren moet je een medewerker benaderen, die met een beetje pech eerst probeert te achterhalen hoe diep jouw zakken zijn.”

Van honderd naar duizend artiesten in een jaar

De beginmaanden van Plugify stonden in het teken van het vullen van het platform met de juiste artiesten. “We gingen in maart 2016 live met honderd artiesten en inmiddels staat de teller op bijna duizend acts, variërend van klassieke pianisten tot deep house dj’s.” De prijs van de optredens loopt uiteen van 50 tot 5500 euro. Plugify rekent een commissie van vijftien procent per boeking, die wordt doorberekend aan de artiest. “Hierbij hanteren we een maximumbedrag van 300 euro per optreden. Voor consumenten is het gebruik gratis. Onze artiesten garanderen dat ze nergens anders voor een lagere prijs te boeken zijn.”

Nu het platform goed is gevuld, is de focus verlegd naar het vergroten van de naamsbekendheid. “Ik kijk graag naar vergelijkbare platformen als Booking.com en Bloomon. Zij zijn al wat langer actief en hebben in hun markt de reuring veroorzaakt die wij nastreven.” Het geld dat nodig was voor de marketing en de teamuitbreiding van Plugify haalde Eline op met crowdfunding via OnePlanetCrowd. Ruim vierhonderd mensen zorgden gezamenlijk voor bijna 750.000 euro aan groeigeld. “Dit is inderdaad geen gering bedrag, maar ik denk graag ambitieus en met een hoog startbedrag kun je nu eenmaal sneller groeien.”

Groeipercentages met dubbele cijfers

Eline beaamt dat een dergelijke lening een bepaalde druk met zich meebrengt, maar dit vindt ze niet storend. “Ik houd van een uitdaging en heb alle vertrouwen in de kwaliteit van onze dienst en ons team.” Plugify is nu ruim een jaar live. Exacte cijfers houdt Eline voor zichzelf, maar ze kan ons wel vertellen dat ze goed op schema ligt. “Plugify groeit met dubbele cijfers.”

Met haar platform zou Eline de nodige zijsprongen kunnen maken met gerelateerde diensten, maar ze geeft aan haar domein liever geografisch te verbreden. De internationale bedrijfsnaam is dan ook geen toevalligheid. “In de loop van het jaar gaan we naar België en voor volgend jaar staat een ander Europees land op de planning. Zo veroveren we stapsgewijs de harten van de muziekliefhebber.”

