Ondernemer wil minder werken

Het jaar is weer begonnen en dus is het voor velen tijd om zich aan goede voornemens te houden. Eén van die populaire voornemens onder ondernemers is om meer aandacht te schenken aan een gezonde werk-/privébalans. Zo wil 22 procent van de mkb’ers minder gaan werken, door bijvoorbeeld een parttime dag in te voeren.

Daarnaast wil 26 procent geen werk gerelateerde activiteiten ondernemen zoals de mail of hun zakelijke mobiel checken wanneer ze ‘privétijd’ hebben. Dit blijkt uit een onderzoek van Allianz in samenwerking met Ipsos. Dat er tegenwoordig veel ondernemers zijn die het een beetje rustiger aan willen doen, is volgens het bedrijf niet zo gek: “maar liefst 54 procent van de mkb’ers geeft aan meer dan veertig uur per week te werken.”

Ondernemers richten zich vooral op financiële groei

Het begin van een nieuw jaar is uiteraard een mooi moment om vooruit te blikken en alle prioriteiten nog eens op een rijtje te zetten. Veel ondernemers zeggen dit zich jaar met name op financiële groei te richten. Deze prioriteit ligt met 56 procent hoger dan bijvoorbeeld het meekomen met trends en ontwikkelingen (50 procent), het uitbreiden van het product- en/of dienstenpakket (37 procent) en het investeren in medewerkers (22 procent).

‘Genoeg ontspanning blijft belangrijk’

Volgens Geert Deschoolmeester van Allianz is het niet verwonderlijk dat financiële groei als grootste focus wordt genoemd, al benadrukt hij dat dit niet het enige is dat telt. “Ook een gezonde balans tussen werk en privé is cruciaal om in 2019 opnieuw een goede koers te varen. Als ondernemer heb je veel verantwoordelijkheden en werk dat nooit af is, maar genoeg ontspanning blijft van vitaal belang.”

Deel