Nederlandse startup heeft moeite met opschalen

Startups in Nederland hebben moeite om op te schalen tot scale-up. Het aantal startups dat snel doorgroeit tot scale-up is de laatste twee jaar gestagneerd. Maar terwijl weinig startups doorgroeien tot een snelgroeiend miljoenenbedrijf, lukt dit gevestigde mkb-bedrijven wél.

Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus Centre for Entrepreneurship en Rotterdam School of Management. Alweer voor de derde keer brachten zij de groei van mkb-ondernemingen in Nederland in beeld, waarbij de focus met name ligt op snelgroeiende bedrijven, ook wel scale-ups genoemd.

Toename scale-ups, aanwas vooral uit mkb

Het totale aantal scale-ups in ons land is opnieuw toegenomen: van 2.285 in 2016 naar 2.695 vorig jaar. Dit is een toename van bijna 18 procent. Maar de groei van het aantal jonge scale-ups is gestagneerd. Kon eerder de toename in snelgroeiende bedrijven worden toegeschreven aan de transitie van startup naar scale-up, vorig jaar was dat niet meer zo.

Het afgelopen jaar zijn er nauwelijks meer nieuwe startups doorgegroeid tot een scale-up. Bij gevestigde midden- en kleinbedrijven is het gelukkig een ander verhaal. De nieuwe aanwas van scale-ups bestaat voor het overgrote deel uit gevestigde mkb’ers. Dit jaar is 5,4 procent van het Nederlandse mkb een scale-up. En volgens het onderzoek is het voor het eerst sinds 2010 dat het aantal bedrijven dat groeit groter dan het aantal bedrijven dat niet groeit.

Definitie scale-up

Onderzoek Justin Jansen definieert een scale-up als een bedrijf met een gemiddelde groei van 20 procent of meer per jaar in werknemers en/of omzet, gedurende een periode van drie jaar. Ook moet het bedrijf minstens 10 FTE hebben aan het begin van die periode.

