Nederland en Zweden werken samen op gebied van startups

Nederland en Zweden hebben aangekondigd een samenwerking te starten op het gebied van startups. Beide landen hebben immers een sterk startup-ecosysteem, maar een relatief kleine thuismarkt. Het startpunt van deze internationale samenwerking was de Startup Summit, die vorige week plaatsvond.

‘Startup Summit Sweden – The Netherlands’ was georganiseerd door de Zweedse kamer van koophandel, de Zweedse ambassade in Den Haag en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tijdens deze bijeenkomst werd er gesproken over de factoren achter de bloeiende startup-sectors in beide landen en hoe een samenwerking op de lange termijn kan leiden tot een nog betere prestatie van de startup-ecosystemen in zowel Nederland als Zweden. Hierbij waren onder andere prins Constantijn van Nederland en prins Daniel van Zweden aanwezig.

Nederland en Zweden: twee ondernemerslanden

De twee Europese landen staan er goed voor op het gebied van startups. Zowel Stockholm als Amsterdam stonden vorig jaar in de internationale top 20 van de Startup Genome Ranking. De twee prinsen werden uitgenodigd omdat ze beide zeer thuis zijn in de wereld van startups en scale-ups. Zo runde de Zweedse prins Daniel verschillende sportscholen in zijn vorige leven als ondernemer en gaat hij regelmatig scholen af met ondernemers zoals Spotify-oprichter Daniel Ek en de oprichters van Skype. En ook prins Constantijn is thuis in het wereldje, mede dankzij zijn ambassadeurschap bij StartupDelta.

Op het event waren ook staatssecretaris Mona Keijzer en haar Zweedse collega Stina Billinger aanwezig, om te discussiëren over hoe de politiek en financiële steun de startup-sectors in beide landen kunnen laten bloeien en over hoe beide landen van elkaar kunnen leren.

‘Startups goed voor economische groei’

“Voor mij is het erg belangrijk dat onze startup-sector het goed doet, want dan worden startups scale-ups en dat is weer goed voor onze economische groei”, aldus Keijzer. “De drie belangrijkste dingen waarmee we startups kunnen helpen zijn toegang tot talent, toegang tot financiering en toegang tot connecties.” Haar Zweedse collega benadrukte gendergelijkheid: “Vrouwen kunnen niet thuis bij de kinderen blijven en tegelijkertijd een bedrijf opschalen”, zo zei ze.

Tegenover Sprout vertelde prins Constantijn dat samenwerken met een land als Zweden alleen maar voordelen biedt. “Hoe beter je verbonden bent, hoe relevanter je bent. Zweden loopt binnen Europa behoorlijk voorop. In ieder geval wat betreft venture capital en unicorns. Wij hebben twee keer zoveel startups als de Zweden, zij hebben twee keer zoveel kapitaal en unicorns, dus wij kunnen van hen leren wat betreft schalen. Zij kunnen weer leren van de breedte van ons programma, zij hebben bijvoorbeeld geen StartupDelta. We kijken ernaar of dat ook interessant is voor hun.”

Met @Stinabillinger staatssecretaris Zweden benadrukt niet alleen onze sporthelden maar ook helden die ondernemen tot een succes maken in het zonnetje te zetten. #startup #scaleup pic.twitter.com/kiYR1ViuXJ — Mona Keijzer (@MonaKeijzer) 23 mei 2018

