Nationale Groeitest koppelt ondernemers aan mentoren

Op het vernieuwde ondernemersplatform NLgroeit is een test ontwikkeld voor ondernemers. Zij kunnen zichzelf vergelijken met andere ondernemers, zien waar hun grootste kansen liggen en erachter komen hoe ze die kunnen verzilveren. Daarna worden ondernemers gekoppeld aan mentoren.

NLgroeit is een publiek-private samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken, NLevator, NL2025 en de Kamer van Koophandel. Het online platform werd een jaar geleden gelanceerd en is nu volledig vernieuwd. Nieuw is de Nationale Groeitest, ontwikkeld door wetenschappers van de Erasmus Universiteit en ervaren groeiondernemers.

Ondernemers met minimaal 1 miljoen euro omzet

De test is bedoeld voor ondernemers met meer dan 1 miljoen euro omzet en minstens vijf medewerkers. Zij kunnen vragen invullen die zijn gebaseerd op wetenschappelijke groeimodellen en adviezen van ondernemers en experts. Na afronding van de test krijgen ze een analyse van hun situatie gemaild en worden ze gekoppeld aan mentoren, evenementen en topics.

Onder de mentors zijn topondernemers als Harold Goddijn (TomTom), Colinda Hoegee (Holland & Barrett), Jitse Groen (Thuisbezorgd) en Pieter Zwart (Coolblue).

Deel