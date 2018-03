Mkb Ierland heeft interesse in Nederlandse markt

De Brexit heeft niet alleen gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor Ierland. Het midden- en kleinbedrijf aldaar wacht angstvallig op wat de Brexit brengen gaat. Handel met de UK zal er sowieso niet gemakkelijker op worden. En dus wordt er met interesse gekeken naar andere landen. Met name Nederland is gewild.

En dat is natuurlijk helemaal geen verkeerde ontwikkeling voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Meer handel met Ierse bedrijven kan goed zijn voor de economie en daarnaast hoeft het tegenwoordig, door wat er online allemaal mogelijk is, helemaal niet meer lastig te zijn om handel te drijven met een bedrijf overzees.

Het Financieel Dagblad schreef vandaag een artikel over de interesse vanuit Ierland, waarbij ze onder meer Anne Lanigan, manager van de brexitafdeling van mkb-exportagentschap Enterprise Ireland aan het woord laten. “De Nederlandse markt is bijzonder interessant voor ons. Doordat Nederland in de eurozone ligt bestaat er geen valutarisico. En daarnaast blijven de regels parallel aan die van ons lopen, wat we bij de Britten maar moeten afwachten”, zo merkt ze op. “Wij Ieren zijn verder niet zo goed in vreemde talen en in het Nederlandse bedrijfsleven kun je met Engels overal prima terecht.”

Veel bedrijven nog afhankelijk van export naar UK

Enterprise Ireland werkt momenteel samen met zo’n 2500 bedrijven in Ierland, waarvan twee op de drie exporteren naar het Verenigde Koninkrijk. En 651 bedrijven zijn zelfs voor minstens twintig procent van hun omzet afhankelijk van de export naar de UK. En om deze bedrijven maakt het exportagentschap zich de meeste zorgen. Het bureau adviseert die ondernemingen dan ook om naar nieuwe markten te verhuizen. “Dat is verstandig, ongeacht de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen.”

20% meer contracten tussen Ierse en Nederlandse bedrijven

Enterprise Ireland wil dat over twee jaar de aangesloten bedrijven hun export naar de eurozone met 50 procent laten groeien ten opzichte van de 4,2 miljard euro die in 2016, het jaar van het Britse EU-referendum, werd geëxporteerd. Dat klinkt als een erg ambitieus doel, maar de huidige cijfers beloven in ieder geval veel goeds. Vorig jaar bijvoorbeeld is het aantal contracten tussen Ierse en Nederlandse bedrijven met 20 procent gegroeid.

Volgens Lanigan zijn er nu ook steeds meer bedrijven in Ierland die componenten die ze nodig hebben niet langer bij Britse partijen halen, maar rechtstreeks van het vaste continent, waar de onderdelen vaak ook vandaan komen. “Er zijn Ierse bedrijven die zich nu rechtstreeks vanuit Nederland laten beleveren. Dat is goedkoper, omdat er niemand tussen zit. Er is ook geen valutarisico meer.”

