Meer 50-plussers zien zichzelf als ondernemer

Het is voor 50-plussers op de banenmarkt niet altijd even makkelijk. Voor velen staat hun baan onder druk door bijvoorbeeld reorganisaties. Meer dan 200.000 mensen van 50 jaar of ouder zijn werkeloos. Maar een trend is waarneembaar waarin 50-plussers zichzelf steeds meer zien als zelfstandig ondernemer.

Het aantal 50-plussers dat een eigen onderneming ziet als de mogelijke volgende stap in hun carrière steeg dit jaar van 28 naar 37 procent. Ook hebben steeds meer 50-plussers vertrouwen in hun eigen kwaliteiten; van 45 procent vorig jaar naar 54 procent nu, zo blijkt uit onderzoek van Amway. Volgens hoogleraar Tom Elfring is het beeld van een uitgebluste 50-plusser nu dan ook echt achterhaald.

Hij denkt dan ook niet dat de groei van oudere ondernemers is geboren uit noodzaak, maar als gevolg van intrinsieke motivatie. “Men beseft steeds meer dat een levenslang dienstverband niet meer bestaat. Ook na je vijftigste ben je nog jong genoeg om voor je zelf te beginnen. Dit besef in combinatie met het rijke netwerk dat 50-plussers over de loop der jaren hebben opgebouwd, geven hen het vertrouwen dat ze nodig hebben om een eigen onderneming te starten”, zo legt hij uit. “De 50-plusser van tegenwoordig is niet uitgeblust aan het toewerken naar zijn pensioen, maar juist vol energie om een eigen bedrijf op te starten.”

Nederland positief over ondernemerschap

Uit het onderzoek, dat in 45 landen werd gehouden, kwam ook naar voren dat Nederlanders nog steeds positief zijn over het ondernemerschap. Zo staat maar liefst 86 procent positief tegen ondernemerschap, terwijl het Europees gemiddelde op 74 procent ligt.

