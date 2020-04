Kabinet: €100 miljoen naar startups

Het kabinet gaat 100 miljoen euro vrijmaken voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven. Deze financiering zal verstrekt worden door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en wordt waarschijnlijk eind april toegankelijk.

Startups, scale-ups en andere innovatieve ondernemingen hebben vaak geen bankrelaties. Als zij getroffen zijn door de coronacrisis hebben ze doorgaans moeite met het verkrijgen van geld om het hoofd boven water te houden. Om die bedrijven te helpen, heeft het kabinet nu 100 miljoen euro ter beschikking gesteld die via een aan te vragen overbruggingskrediet bij de startups terecht kan komen.

Verdere maatregelen om ondernemers te helpen

Het kabinet heeft inmiddels nog meer maatregelen aangekondigd die bedoeld zijn om getroffen ondernemers te ondersteunen. Zo komt er extra financiering vrij via de Garantie Ondernemersfinanciering. Bedrijven die problemen ondervinden bij het verkrijgen van een banklening en bankgaranties kunnen gebruikmaken van deze regeling. Eerder was het garantieplafond al verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Nu is dat verder verhoogd naar 10 miljard euro.

Ook is besloten om de premie voor de verruimde BMKB-regeling te verlagen. Daarnaast gaat de overheid leverancierskrediet verzekeren tot een bedrag van 12 miljard euro.

‘Financieringsmogelijkheden nu nog toegankelijker’

“Het kabinet doet in deze uitzonderlijke en barre tijden wat nodig is. Bij de aankondiging van het Noodpakket voor banen en economie hebben we meteen gezegd dat deze regelingen niet stilstaan. De verlengde gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben een grotere, directe impact op groepen ondernemers. Daarom stellen we opnieuw miljardensteun beschikbaar. Ook maken we voor álle ondernemers financieringsmogelijkheden nog toegankelijker. En we roepen nogmaals bedrijven op om elkaar ook te helpen”, aldus minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

