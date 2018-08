InCrowdz: ‘Onze tool zet ondernemers weer op de zeepkist’

Wil je live tijdens een event donaties of investeringen ophalen? En de bedragen of eventuele vragen direct via grote schermen zichtbaar maken? Dankzij de live tool van InCrowdz kunnen ondernemers mensen direct oproepen om een project te ondersteunen, met geld of in natura. “Wij geven crowdfunding een extra dimensie”, aldus medeoprichter Jan Gerbrand Krol.

Met InCrowdz kan het publiek tijdens een pitch direct investeringen toezeggen, hulp aanbieden, vragen stellen of tips geven via de smartphone. De reacties vanuit het publiek kunnen realtime op één of meerdere grote schermen worden weergegeven.

‘Je kunt zo veel meer uit een pitch halen’

De webbased applicatie is sinds vorig jaar februari beschikbaar, maar het idee borrelde al langer. Als innovatieadviseur en eigenaar van een evenementenbureau merkte Jan Gerbrand keer op keer dat ondernemers veel meer uit hun pitch konden halen. Met behulp van de live crowdfundingtool wil hij mensen weer op de zeepkist zetten, waarbij het publiek nog tijdens de presentatie concrete toezeggingen kan doen.

Als voorbeeld noemt hij de campagne van een horecabaas, die geld nodig had voor de aanleg van een nieuw terras. Om het publiek warm te maken voor zijn plannen bedacht hij samen met InCrowdz de bierstrippenkaart. Tijdens zijn eigen netwerkborrel presenteerde de ondernemer het plan, waarna een groot deel van de genodigden nog tijdens de borrel geld doneerde in ruil voor toekomstige consumpties. De rest van het streefbedrag (en een beetje meer) haalde hij in de weken erna op via de crowdfundingtool.

‘Geld is slechts een onderdeel’

InCrowdz richt zich op het snelgroeiende segment van de alternatieve financiering. Maar waar de meeste platformen tegenprestaties faciliteren in de vorm van geldleningen of de uitgifte van aandelen, zit de Groningse startup veel meer in de hoek van de giften en voorverkoop. “Gebruikers kunnen via ons systeem (een deel van de benodigde) financiering ophalen, maar vaak is dit slechts een aspect van een grotere hulpvraag.”

Vanwege de andere invalshoek ziet het bedrijf zich niet als een concurrent van de reguliere platformen. Sterker nog, het werkt er regelmatig mee samen. “Onze live tool wordt steeds vaker ingezet om crowdfunding-acties alvast een versnelling te geven. Ondernemers halen dan bijvoorbeeld de eerste paar duizend euro via ons op en brengen de resterende kredietvraag onder bij een grootschaliger crowdfundingplatform.”

Een belangrijke reden dat mensen eerst een beroep doen op InCrowdz is omdat de applicatie meer kan dan alleen geld ophalen. Zo kunnen gebruikers niet alleen peilen wat de investeringsbereidheid is, maar ook welke vragen er leven onder het publiek. Daarnaast kan de tool worden ingezet als virtuele portemonnee, waarmee het publiek geld kan verdelen over de deelnemende pitchers. Verder bevat de applicatie een veilingconcept, dat onder meer gebruikt wordt door goede doelen om donaties op te halen.

‘Iedereen een eigen campagne’

Op dit moment werkt InCrowdz veelal voor ondernemers, hogescholen, (sport)verenigingen en de eerder genoemde crowdfundingplatformen. Maar het bedrijf werkt ernaartoe dat iedereen met een goed idee, zowel bedrijfsmatig als particulier, een hulpvraag kan uitzetten. De interactieve tool blijft hierin leidend, want de oprichter is ervan overtuigd dat het live aspect een grote meerwaarde biedt.

“Met een live verhaal creëer je makkelijker een extra momentum, omdat je beter kunt inspelen op de beleving van het publiek”, zegt Jan Gerbrand. In die hoedanigheid valt de campagne altijd samen met een evenement. Dit kan een bestaand event zijn, maar InCrowdz kan ook helpen om een eigen bijeenkomst op te zetten, zoals bij de horecabaas het geval was.

In het afgelopen halfjaar maakten ruim 1400 mensen gebruik van de applicatie, hoofdzakelijk in Noord-Nederland. Maar de ambities gaan verder. Voor het einde van het jaar wil InCrowdz zichzelf landelijk op de kaart hebben gezet, daarna wil het opschalen richting het buitenland. “De eerste twee Engelse bedrijven hebben al interesse getoond, waarmee onze buitenlandplannen wel eens versneld kunnen worden uitgerold.”

