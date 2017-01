Helft millennials overweegt hobby als business

Uit een Brits onderzoek blijkt dat men name de 25- tot 34-jarigen ondernemersgezind zijn. De helft van hen heeft wel eens overwogen om van hun hobby hun beroep te maken, terwijl 10 procent dat zelfs al heeft gedaan.

Ongeveer één op de drie Britten denkt dat ze beter zijn in hun hobby dan in hun huidige baan, zo blijkt uit onderzoek. Eén op de vier denkt dat ze tot 57.000 euro per jaar kunnen verdienen, mochten ze hun hobby omzetten in een business. Volgend jaar zouden er wel eens een boel Britten hun gebak, gefotografeerd en gesport in hun vrije tijd omzetten in iets wat geld moet opleveren.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de millennials, ook wel generatie Y genoemd, naar voren komen als de meest ondernemersgezinde leeftijdsgroep. De helft van de respondenten uit deze groep zei dat ze erover hebben nagedacht om hun hobby om te zetten in een online bedrijf, terwijl tien procent dit al heeft gedaan.

Deze generatie lijkt ook vertrouwen te hebben in de digitale skills die ze nodig hebben om hun bedrijf op te zetten. Toch geeft 35 procent van de 25- tot 34-jarigen aan dat ze zich het meest zorgen maken om hoe ze met zoiets beginnen, terwijl 39 procent het meest bezorgd was over de kosten van een online bedrijf opzetten.

Wat heb je nodig om een bedrijf te starten?

In het onderzoek werd ook gevraagd naar welke skills als essentieel worden beschouwd bij het starten van een bedrijf. 70 procent van de Britten noemde ‘financiën’, 57 procent noemde ‘marketing’ en 49 procent noemde digitale skills zoals het kunnen bouwen van een website, social media of SEO. Slechts 21 procent noemde HR en recruitment-vaardigheden.

Eerder familie vragen dan bank of VC

Ook interessant is het feit dat 69,5 procent van de Britten zei liever hun eigen geld in hun op te zetten bedrijf te steken dan dat ze een banklening moeten afsluiten. Een verdere 20 procent zou vrienden en familie inschakelen voor financiering, terwijl slechts een bescheiden percentage het benaderen van durfkapitalisten zou overwegen.

