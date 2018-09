Helft beursgenoteerde bedrijven werkt met startups

Startups zijn nog niet helemaal in trek bij Nederlandse bedrijven die beursgenoteerd zijn. Het afgelopen jaar blijkt 47 procent van deze bedrijven activiteiten te ondernemen met startups. Dit wordt met name gedaan vanuit een open innovatie-gedachte.

Beursgenoteerde bedrijven kiezen voor een samenwerking met een startup, bijvoorbeeld om diens technologie te kunnen gebruiken om zo de eigen producten te verbeteren of om gezamenlijk nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Dit blijkt uit onderzoek van Golden Egg Check, dat hiervoor de jaarverslagen van 98 beursgenoteerde bedrijven onderzocht.

Het bedrijf dat het meest doet met startups is KPN. Het telecombedrijf investeert in startups via een eigen fonds, maar steekt ook geld in startende bedrijven via fondsen zoals imec.xpand. Ook Air France-KLM en DPA Group zijn met verschillende activiteiten druk bezig met startups.

Vooral banken en financiële dienstverleners werken met startups

Wat opvalt uit de analyse is dat vooral banken en financiële dienstverleners (64 procent van de bedrijven in deze sector) erg actief zijn met startups. Iets wat volgens analist Thomas Mensink eigenlijk juist heel logisch is. “Banken geven aan dat ze bang zijn om ‘gedisrupt’ te worden – denk alleen al aan blockchain en cryptocurrencies – en druk voelen vanuit startups met nieuwe technologie en businessmodellen. Ze realiseren zich dat je het met alleen ideeën van de eigen werkvloer op langere termijn niet gaat redden. Dan moet je nieuwe businessideeën binnenhalen bij startups, die vaak heel gericht een oplossing kunnen bieden voor een probleem in de markt.”

In de industrie (één op de negen) en het vastgoed (drie van de negen) wordt opvallend weinig met startups samengewerkt. Mensink denkt dit te kunnen verklaren doordat de aard of mentaliteit van de bedrijfsvoering wellicht wat traditioneler is. “Het kan ook zijn dat de noodzaak simpelweg kleiner is.”

Deel