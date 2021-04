Groothandel digitaliseert sneller door corona

De coronacrisis versnelt de digitalisering van de groothandel. Lag eerder nog de focus op goederenstromen onder controle krijgen, daar zijn groothandels nu bezig met het beheersen van en sturen op basis van data. Dit is het gevolg van de coronacrisis, waardoor veel meer online gebeurde.

Natuurlijk is de coronacrisis niet de enige oorzaak van de digitalisering in de groothandel. Al jaren is dat speelveld aan het veranderen. De macht lijkt te verschuiven naar fabrikanten en retailers en nieuwe (online) concurrenten hebben zich gemeld.

De groothandel is het afgelopen jaar hard geraakt door de coronacrisis en de lockdowns.

Door de uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende lockdowns is de groothandel hard geraakt. De vraag van afnemers daalde tijdelijk en toevoerketens vielen eventjes weg. Tegelijkertijd namen online verkopen toe.

‘Zonder digitalisering stond de retail er veel slechter voor’

“Zonder digitalisering hadden de retail, maar ook de toeleverende ketenpartijen er veel slechter voor gestaan”, zo stelt ING Economisch Bureau in een nieuw rapport [pdf]. Het schrijft daarbij veel over de groothandel, die vanouds vraag en aanbod verbindt. Alleen doen online platformen in feite hetzelfde, maar dan digitaal.

“Het doorvoeren van een digitaliseringsstrategie hoort dan ook de kernactiviteit te zijn van de groothandel”, zo schrijft ING. In haar studie kijkt het naar wat voor de groothandel de digitale businessmodellen van de toekomst kunnen zijn.

Extra inkomsten door data

De trend is nu dat groothandelaren de ruimte pakken die retailers en producenten moesten laten liggen. Vanwege corona hielden groothandels bijvoorbeeld meer voorraad aan voor retailers. Sommige ondernemers hebben hier hun businessmodel van gemaakt, door bijvoorbeeld in te zetten op dropshipping.

Groothandelaren zullen consumenten dus steeds vaker rechtstreek benaderen. Van business-to-business gaat de focus nu dus naar direct-to-consumer. En daarvoor is het van belang dat de groothandel de data die daarbij beschikbaar komt ook juist inzet. ” Data verwerken en vervolgens ook commercieel benutten kan extra inkomsten opleveren.”

De groothandel gaat van B2B naar D2C.

In haar onderzoek onderscheidt ING vier digitale businessmodellen voor groothandels. Hoe geavanceerder het verdienmodel is, over hoe meer data de groothandel beschikt. “Data vormt de sleutel tot succes, maar zonder goede productmarktcombinaties en creatief ondernemerschap is geen enkele groothandelaar toekomstbestendig”, zo waarschuwt de bank. “Dit is ook tijdens de coronacrisis gebleken.”

Deel