Gemiddeld uurtarief zzp’er blijft 43 euro

Nadat de tarieven van freelancers eerder vier jaar op rij waren gedaald, vraagt de Nederlandse freelancer dit jaar gemiddeld evenveel als in 2016: 43 euro. Ondanks de aantrekkende economie is het gemiddelde tarief dat zzp’ers in hun offertes vragen dus niet gestegen.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat Hoofdkraan.nl doet naar zzp-tarieven. Hieruit kwam naar voren dat zelfstandigen zonder personeel in ons land gemiddeld 54 euro vroegen in 2013, waarna dit daalden naar 45 euro in 2014, 44 euro in 2015 en 43 euro vorig jaar. Voor dit jaar blijft het uurtarief hier op steken.

Het zijn vooral social-mediaspecialisten die flink minder zijn gaan vragen. Vroegen zij in 2014 nog 54 euro per uur, dit jaar is dat met 38 euro per uur een stuk minder. Ook zzp’ers die werken als tekstschrijver of vertaler zijn meer bescheiden geworden in hun uurtarief: vroegen zij vorig jaar nog 38 euro per uur, dit keer zetten ze een uurtarief van 36 euro in de offertes.

Beter doen de starterscoaches het en de schrijvers van ondernemingsplannen. En freelance docenten doen het daarentegen weer erg slecht: zij vragen gemiddeld 33 euro, een uurtarief dat lager ligt dan dat van een secretaresse of blogger. Het meeste geld per uur wordt gevraagd in de juridische dienstverlening: daar ligt het uurtarief dit jaar op 73 euro.

Vrees ten aanzien van wet DBA bevestigd

Vorig jaar sprak Niels Goossens, directeur Hoofdkraan.nl, zijn vrees uit ten aanzien van de wet DBA. Die vrees ziet hij nu bevestigd door de cijfers. “Blijvende onzekerheid onder freelancers en hun opdrachtgever over de geldende regelgeving, lijkt blijvende weerslag te hebben op de tarieven”, zo zegt hij. “Opdrachtgevers zijn terughoudend en een beperkter opdrachtenaanbod zorgt voor meer concurrentie en tariefdruk. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt, zodat zowel opdrachtgevers als freelancers weten waar zij aan toe zijn.”

Goede urenregistratie kan handig zijn

Als ondernemer is het belangrijk om een goed urentarief te bepalen, maar net zo belangrijk is het om de gemaakte uren bij te houden. Je ziet zo namelijk precies wat je aan je klant moet factureren en wat jou nou de meeste tijd kostte. Een goede urenregistratie kan je dus goed helpen bij de facturatie en in sommige gevallen ook met de belastingdienst.

