Exact Live: ‘Investeer nu al in de technologie van morgen’

Gisteren vond alweer de zesde editie plaats van Exact Live, waar zo’n 5.000 genodigden zich lieten informeren over technologische vernieuwingen en de noodzaak om te blijven innoveren. Dat de leverancier van boekhoudsoftware zelf ook niet achterover zit, bewees het met de lancering van maar liefst drie nieuwe producten: Exact Go, Exact Online Accounting en Exact Cashr.

Vanuit Ondernemen & Internet kijken we al jaren naar wat het internet voor ondernemers kan betekenen. Wat begon met een simpele website als extra visitekaartje, is tegenwoordig een hele industrie. De boekhouding gaat in de cloud, crowdfunding biedt online nieuwe financieringsvormen en waar de retail- en travelbranche al een complete metamorfose hebben ondergaan, is nu de rest van ondernemend Nederland aan de beurt. Exact Live laat ons hierbij jaarlijks zien wat ons in de toekomst allemaal mogelijk te wachten staat en welke toepassingen we daarvan nu al kunnen omarmen.

Techniek, en in het bijzonder de mogelijkheden van de vierde industriële revolutie, liep ook dit jaar weer als een rode draad door het programma. Waar het publiek vorig jaar nog werd opgeroepen om ‘tech curious’ te zijn, werd er dit jaar stevig op gehamerd om het uit te proberen. Niet alleen door de keynote-sprekers op het hoofdpodium, maar ook door de partnerbedrijven in de wandelgangen. Op een beursvloer van 19.000 vierkante meter werd de tech-liefhebber volop getrakteerd op de mogelijkheden van bijvoorbeeld internet of things, robots en virtual reality.

A big welcome to all our visitors. It’s full house here at #exactlive. pic.twitter.com/pGk4GfmWPX — Exact (@Exact) November 15, 2017

Jaarlijks 30 miljoen euro voor innovaties

Het werd al snel duidelijk dat innovatie bij Exact onverminderd hoog op de agenda staat. Phill Robinson, de nieuwe CEO van het bedrijf, vertelde dat er jaarlijks 30 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor research & development. Want ook al mag Exact, met een klantenbestand van 300.000 Nederlandse bedrijven in de cloud en 4.500 aangesloten accountants, zichzelf marktleider noemen, met in totaal 1,7 miljoen bedrijven in ons land valt er ook voor Exact nog veel te winnen.

Met Exact Go, dat nu alvast werd geïntroduceerd maar binnenkort nog officieel wordt gelanceerd, wil de aanbieder van boekhoudoplossingen de startende ondernemer en kleine zelfstandige aan zich binden. Omdat deze doelgroep vaak onderweg is, en zichzelf weinig tijd gunt om de administratie bij te werken, is gekozen voor een app waarbij de ondernemer in enkele minuten een factuur stuurt, een rekening betaalt of een bonnetje inboekt. En met Exact Cashr, dat het in handen kreeg na de overname van Reeleezee eerder dit jaar, wil de softwareaanbieder extra oplossingen bieden voor retailers en horecaondernemers die de kassa willen koppelen aan de backoffice.

Maar het R&D-budget is niet alleen gebruikt voor nieuwe toepassingen, ook met het bestaande aanbod probeert Exact mee te gaan met de tijd. Met behulp van een bankintegratie, die is gedreven door artificial intelligence, helpt het bedrijf de gebruikers van Exact Online Accounting om sneller te werken. Dit doet het door aan de hand van oude facturen alvast suggesties te geven hoe nieuwe kosten kunnen worden gecategoriseerd.

Digitaal Darwinisme: aanpassen of failliet gaan

Dat Exact met haar nieuwe initiatieven heeft bewezen niet bang te zijn om technologieën als mobiele apps en artificial intelligence in te zetten, is volgens trendwatcher Igor Beuker een enorme pre. Want om in deze tijd nog te kunnen groeien als onderneming, moet je bereid zijn om te investeren in technologieën die zich nog niet op grote schaal hebben bewezen.

“Veel bedrijven kijken naar de Return on Investment als ze een innovatie overwegen, maar ik kijk liever naar de Risk of Inaction, de gevolgen wanneer je geen actie onderneemt”, zegt Igor.

Ter illustratie noemt hij Singles Day, waar Alibaba in 24 uur een omzet genereerde van 25,3 miljard dollar. Maar liefst 90 procent van de orders werd geplaatst via een mobiele telefoon. “Je kunt wel denken dat dit hier allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Maar de vierde industriële revolutie is groter dan alle drie voorgaande revoluties bij elkaar. Ben je niet bereid om digitaal te transformeren, dan moet je niet verbaasd zijn als jouw bedrijf over 10 jaar niet meer bestaat.”

