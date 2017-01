Exact Live: ben jij al klaar voor de digitale toekomst?

Gisteren vond alweer de vijfde editie van Exact Live plaats. Ruim 4500 genodigden lieten zich informeren over trends en innovaties als big data, bots en de lancering van het nieuwe platform Exact Connect. Niet alles was direct te linken aan boekhoudsoftware, maar dat is ook niet de insteek van het event. Met Exact Live wil Exact haar klanten vooral klaarstomen voor de dag van morgen, zodat zij ook in de toekomst succesvol kunnen ondernemen.

Technologische vernieuwingen veranderen de wereld zoals we die kennen. Ook voor ondernemers. Want voordat je er erg in hebt, ben je de aansluiting met je klant kwijt. Enige interesse in de digitale revolutie is volgens Exact een must. Het thema ‘Be Tech Curious’ liep gisteren dan ook als een rode draad door het programma. Net als vorig jaar opende dagvoorzitter Humberto Tan het plenaire programma. Met zijn natuurlijke gevoel voor nieuwsgierigheid bewees hij ook op het podium van de Utrechtse Jaarbeurs dat hij de award voor omroepman van het jaar niet voor niets had gewonnen.

‘In God we trust, all others must bring data’

Steven van Belleghem, marketingprofessor op het gebied van digitale trends, vertelde over algoritmes en big data, die volgens hem leidend worden. “De uitspraak ‘In God we trust, all others must bring data’ illustreert heel goed waar we naartoe gaan. Dat House of Cards zo succesvol is geworden, is geen toeval. Netflix wilde met haar eerste eigen productie geen risico’s lopen. De gehele cast, van regisseur tot acteurs, is gekozen op basis van bestaande data. Het punt dat algoritme het gevoel verslaat, is bereikt.”

Om de veeleisende consument tevreden te houden, zullen al binnen afzienbare tijd bots ingezet worden, denkt Steven. De software zal hierbij meer en meer worden uitgerust met menselijke eigenschappen, waarmee de virtuele assistent is geboren die ook complexere vragen kan beantwoorden. Mascha Driessen van Microsoft onderstreepte deze trend door te vertellen over Cortana, de persoonlijke assistent voor Windows 10. “Wil je succesvol blijven, dan moet je meegaan met de veranderende behoeften van de klant waarbij productiviteit en gebruiksvriendelijkheid voorop staan.”

Lancering Exact Connect

Innovatie staat ook bij Exact nog altijd hoog op de agenda. CEO Erik van der Meijden vertelde dat Exact Connect, een soort Werkspot waarbij accountants en zelfstandig ondernemers eenvoudig met elkaar in contact kunnen komen, inmiddels een feit is. Op korte termijn volgen Exact Finance en Exact Share, waar respectievelijk het ontvangen van financiële ondersteuning en het delen van kennis centraal staan. “Het is een enorme sprong in het diepe en initiatieven als deze vragen om een flinke investering, maar ik ben ervan overtuigd dat ze ons weer een stap dichterbij onze doelstellingen brengen”, zegt Erik.

Afgelopen jaar werd Exact uitgeroepen tot softwareleverancier van het jaar. Ook behoort het bedrijf tot de top 25 van snelst groeiende softwarebedrijven ter wereld. En dat terwijl het gros van de klanten, zo’n tachtig procent, gewoon uit Nederland komt. Diensten als Exact Connect, Finance en Share moeten eraan bijdragen dat Exact de doelstelling kan verwezenlijken om wereldwijd een top 3 speler te worden op het gebied van bedrijfssoftware in de cloud.

Begin dit jaar mocht Exact de Gouden Giraffe voor de beste beurs van 2015 in ontvangst nemen, omdat Exact Live niet alleen informeert maar ook echt wat losmaakt in de markt. Met een interessant plenair programma, tips en tricks van bekende sprekers, vele tientallen inspiratie- en productsessies en een gezellige afterparty heeft Exact Live naar onze mening ook dit jaar weer het optimale uit de beursdag weten te halen.

Deel