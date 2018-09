Europese toezichthouder geeft fintech meer ruimte

De Europese Bankautoriteit wil het fintech-bedrijven makkelijker maken om zich te vestigen in EU-landen. In december worden nieuwe richtlijnen gepubliceerd, met daarin het ontwerpadvies voor een zogeheten ‘zandbak’ en innovatiehub.

Dat rapporteerde persbureau Reuters eerder deze maand. In een ‘zandbak’ kunnen nieuwkomers in de financiële technologische sector, variërend van innovatieve betaalapps tot valuta’s zoals Bitcoin, nieuwe toepassingen uitproberen op gebruikers.

De FCA was de eerste financiële toezichthouder die een zandbak lanceerde, waar sindsdien zo’n negentig bedrijven in het Verenigd Koninkrijk dankbaar gebruik van hebben gemaakt. De afgelopen twee jaar kwamen Denemarken en Nederland als enige EU-landen met een eigen vorm van zo’n zandbak.

Druk op EU om te innoveren

Een centraal gereguleerde zandbak maakt het sneller en goedkoper voor ondernemers om een fintech-product te ontwikkelen, te testen en op de markt te brengen. Met Brexit in het vooruitzicht zal ook Londen als broedplaats voor financiële startups uit de EU verdwijnen. De hoop is dat de nieuwe richtlijnen fintech-bedrijven op Europese grond een extra steuntje in de rug geven.

In het nog te publiceren EBA-rapport worden bestaande vormen van de ‘sandbox’ vergeleken, zoals de Deense en de Nederlandse, en richtlijnen gegeven voor één centraal zandbakontwerp.

Innovatiehub

Naast richtlijnen voor zo’n zandbak geeft het rapport advies over een innovatiehub. Dit is een forum waar bedrijven en toezichthouders met elkaar in gesprek kunnen gaan. Door een combinatie van zandbak en innovatiehub hoeven ondernemers niet telkens een langdradig autorisatieproces te doorlopen om fintech-producten te kunnen ontwikkelen.

Volgens beleidsdeskundige Elisabeth Noble van de EBA is het niet zo dat bedrijven nieuwe bevoegdheden krijgen die ze hiervoor niet hadden, puur om huidige regels te omzeilen. Het bestaande proces van ontwikkelen en testen wordt alleen praktischer: “Het zijn reeds bestaande bevoegdheden, maar dan in een nieuwe context.”

Deel