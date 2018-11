Duizend ondernemers geholpen door MKBDoorgaan.nl

MKBDoorgaan.nl, dat eerder door het leven ging als MKB Doorstart, heeft een mooie mijlpaal bereikt. Sinds de lancering van de stichting in 2014 heeft het platform al duizend ondernemers geholpen die hulp nodig hadden om hun bedrijf financieel gezond te houden.

Het gaat om ondernemers die een bedrijf hebben dat in de kern levensvatbaar is, maar dat op dat moment hulp nodig heeft om financieel gezond te blijven. Ondernemers komen bij MKBDoorgaan.nl terecht met vragen over financiering, kennis van (geld)zaken of algemeen bedrijfsadvies of ze hebben behoefte aan ondernemerscoaching.

15 ondernemers per maand geholpen

De stichting, die eerder MKB Doorstart heette, is in 2014 gestart en heeft sinds die tijd dus duizend ondernemers geholpen. In juli van vorig jaar maakte de stichting bekend dat het toen 750 ondernemers had geholpen. Een klein rekensommetje leert ons dat er in zestien maanden tijd 250 ondernemers zijn geholpen, wat neerkomt op zo’n 15 per maand.

Van de duizend ondernemers die MKBDoorgaan.nl nu heeft geholpen, ging het bij zestig procent om help op het gebied van advies en coaching, terwijl de overige veertig procent hulp kreeg bij het vinden van financiering. Bij helpen waren 2200 werknemers gemoeid, waarvan er 1200 als kwetsbaar zijn aan te merken.

Ondernemers onafhankelijk en kosteloos helpen

MKBDoorgaan.nl helpt dergelijke ondernemers onafhankelijk en kosteloos. Het acteert daarbij als verbinding tussen hulpvraag en praktische ondersteuning. Dit doet het met behulp van 150 partijen die zijn gespecialiseerd in financiering, bedrijfsadvies of coaching en die zijn aangesloten bij de stichting.

