Detailhandel: 60% meer inkomsten tijdens lockdown

De coronacrisis raakt veel ondernemingen in ons land. Maar de impact ervan verschilt aanzienlijk per sector. Zo doet de detailhandel, en met name webwinkels, het over het algemeen goed, terwijl reisbureaus en cafés hard getroffen worden.

Door de uitbraak van het coronavirus zijn er tal van maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo moesten lange tijd winkels en andere zaken hun deuren sluiten en moesten er binnen en buiten van alles aangepast worden om anderhalve meter afstand te kunnen houden van elkaar.

Dit heeft ertoe geleid dat tal van ondernemingen hun omzet flink zagen afnemen en sommigen zelfs in financieel zwaar weer geraakten. Maar om welke bedrijven gaat het? En om wat cijfers hebben we het dan eindelijk?

Data van 150.000 eenmanszaken en bv’s

Knab analyseerde de transactiedata van meer dan 150.000 eenmanszaken en bv’s die een zakelijke rekening hebben bij de online bank. Het vergeleek vervolgens de inkomende en uitgaande transacties tijdens de lockdown (14 maart tot 11 mei) met de transacties in diezelfde periode een jaar eerder.

Inkomsten van online detailhandel groeit met 60%

Een van de weinige sectoren die het opvallend goed doet tijdens de lockdown is de detailhandel. Met name de webwinkels springen hier in positieve zin uit. Zij ontvingen tijdens de meetperiode gemiddeld 60 procent meer inkomsten dan vorig jaar. De rest van de detailhandel, zoals supermarkten, bouwmarkten en tuincentra, zag hun inkomsten gemiddeld met 18 procent stijgen.

25% minder inkomsten voor wellnessbranche

Een sector die het minder goed doet is de wellnessbranche (waar uitvaartbedrijven blijkbaar ook onder vallen). Ondernemers kregen tijdens de lockdown gemiddeld 25% minder inkomsten dan in dezelfde periode in 2019. Het gemiddelde saldo groeide met slechts 57 euro, daar waar dat vorig jaar nog gemiddeld 555 euro was.

Restaurant kan makkelijker aanpassen aan situatie dan café

De horecabedrijven met een zakelijke rekening bij Knab zagen gemiddeld hun inkomsten met 39 procent afnemen. Het zijn met name de cafés die moeilijk hebben, zij zagen 61 procent minder geld op hun rekening binnenstromen. Restaurants probeerden en konden een deel van hun misgelopen inkomsten opvangen door maaltijden te bezorgen of te laten afhalen. Dit heeft ertoe geleid dat dit onderdeel van de horeca hun inkomsten met ‘slechts’ 20 procent zagen dalen.

Volgens het Knab-onderzoek zijn er meer sectoren aanzienlijk getroffen door de lockdown. Zo zagen de 585 geanalyseerde reisorganisaties hun inkomsten met gemiddeld 50 procent afnemen. Ook verhuurders van vakantie-accommodaties zagen een daling en wel met 31 procent.

Verder zagen ook de kunstsector (14 procent daling) en bedrijven actief met sport en recreatie (12 procent daling) de inkomsten afnemen tijdens de afgelopen maanden.

