Cijfers over Europese startups onthuld

De Europese Commissie heeft de EU Startup Monitor gelanceerd. Dit is een onderzoek met daarin de data van 21 startup-ecosystemen in Europa. Via de EU Startup Monitor kunnen geïnteresseerden gemakkelijk gegevens uit deze Europese markten inzien en met elkaar vergelijken.

“Startup-hubs groeien overal en met tal van initiatieven van zowel overheidsinstanties als private spelers, is het een goed moment om de huidige stand van zaken in het Europese startup-ecosysteem onder de loep te nemen”, zo motiveert de organisatie de keuze van de monitor.

Europa wil situatie startups verbeteren

De EU Startup Monitor is een onderzoek dat voortvloeit uit een initiatief van de Europese Commissie om de economische en regelgeving-situatie voor startups en scale-ups in Europa te verbeteren. Volgens deze monitor worden startups overal in Europa gestart, maar zijn de grootste hubs te vinden in Londen, Berlijn, Parijs, Kopenhagen en Lissabon.

De gemiddelde startup

De gemiddelde startup-oprichter is een man, heeft een universitaire opleiding voltooid en was 35 jaar oud toen hij z’n bedrijf lanceerde. Startups in Europa worden vooral opgericht in teamverband, de gemiddelde startup heeft 2,7 mede-oprichters.

Europese startups kunnen natuurlijk in tal van branches worden gevonden, maar de meeste (19 procent) zijn toch wel te vinden in de traditionele IT en software-ontwikkeling. Vrijwel alle startups leveren online diensten, met slechts 0,7 procent die een offline service biedt. Bijna driekwart van de onderzochte startups genereert de meeste omzet via de b2b-market, terwijl een gemiddelde startup bijna 13 mensen in dienst heeft.

Nederlandse startup-ecosysteem

Over het startup-ecosysteem in Nederland zegt de monitor dat het zich de afgelopen jaren snel heeft ontwikkeld en grote aandacht heeft gekregen van zowel de overheid als de privésector. “Een zeer positieve tendens in Nederland is het hoge aandeel van vrouwelijke oprichters: 22,2 procent, vergeleken met het EU-gemiddelde van 15,6 procent.” Ook toont ons ecosysteem één van de grootste variatie in sectoren waar startups het levenslicht zien. In Nederland is bijvoorbeeld 11,1 procent van de startups actief in de ‘greentech’-sector, daar waar het EU-gemiddelde slechts 6,4 procent bedraagt.

Nederlandse startup heeft interesse in Afrika

Nederlandse startups hebben gemiddeld 11,3 mensen op de loonlijst en zijn van plan er nog eens 7,3 aan te nemen in de komende twaalf maanden. En terwijl acht op de tien startups in ons land willen uitbreiden naar het buitenland maar binnen de EU-zone, is 11,5 procent geïnteresseerd in uitbreiding naar Afrika. Dit is het hoogste gemiddelde van alle Europese startup-landen.

