Bsit: ‘Binnen twee jaar al bijna 200.000 gebruikers’

Terwijl branches als de retail, travel, muziek- en entertainmentindustrie online inmiddels volwassen vormen aannemen, zijn er nog altijd branches waar de echte online revolutie nu pas plaatsvindt. Vraag en aanbod van oppassers bijvoorbeeld. Bsit, een app die ouders en babysitters met elkaar in contact brengt, is nog geen twee jaar oud, maar blijkt een gat in de markt.

Als vader van vier dochters weet Dimitri de Boose als geen ander hoe hectisch de zoektocht naar een betrouwbare oppas kan zijn. Dus toen de vrouw van zijn zakenpartner twee jaar geleden een app bedacht waarmee ouders en oppassers uit de buurt aan elkaar worden gekoppeld, was hij meteen enthousiast. En met hem vele anderen: “Inmiddels zijn we actief in vier landen.”

Voor veel ouders is het een bekend verschijnsel: je wilt een avondje uit. Online vind je gemakkelijk een ticket voor een leuk optreden, restaurant of film. Vervoer boek je vervolgens via apps van openbaar vervoer of Uber. Blijven slapen? Geen probleem via Airbnb. Wat houd je tegen om alles online te regelen? Je kind, want de meeste mensen hebben nog altijd een vaste oppas uit hun eigen netwerk. Om een vreemde te vragen om op je kindje te passen, is een hele grote stap. Bsit wil daar een oplossing voor bieden.

Een wow-effect creëren

In veel segmenten schieten open platformen als paddenstoelen uit de grond. Toch bestond er in België, de thuisbasis van Bsit, tot eind 2015 nog geen initiatief voor het opvangen van kinderen. Maar volgens Dimitri, die bij Bsit de rol van algemeen directeur vervult, hebben succesvolle platformen als Airbnb en SnappCar de markt warmgemaakt voor nieuwe vergelijkbare initiatieven. Zo schreven we eerder al over Plugify, waarmee je online artiesten kan boeken.

Een voorbeeld dat dichter in de buurt komt van Bsit zijn platformen waarmee je een schoonmaker kan inhuren, zoals Helpling of Iemand.nl. Hierbij haal je indirect ook een onbekend iemand in huis, al gaat het bij een oppas voor je kind nog net een stap verder. Maar gezien de groei van Bsit, blijkt dat dus ook goed mogelijk.

Ook buiten België, waar al wel wat vergelijkbare initiatieven waren, gaat Bsit als een speer. “We hebben bijna 200.000 gebruikers, voornamelijk uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. En voor 2018 staat het veroveren van de Duitse en Engelse markt op de planning.”

Cirkels van vertrouwen

Het voordeel van het platform is dat veel is geautomatiseerd, waardoor het bedrijf snel kan opschalen. Bsit checkt de oppassers bijvoorbeeld niet zelf, maar stelt wel voor om cirkels van vertrouwen te creëren, waarmee ze ouders helpen om een betrouwbare oppas te vinden. Dit gebeurt onder meer door een reviewsysteem, waarbij vooral de ervaring van vrienden en kennissen zwaar weegt. Maar niet alleen de ouders krijgen informatie in te zien, ook oppassers kunnen via het systeem achterhalen hoeveel de ouders betalen, of de kinderen luisteren en of er iets te snacken valt.

Via de app kan eveneens worden bijgehouden hoelang de oppasbeurt duurt en hoeveel er dus uiteindelijk moet worden betaald. In Nederland ligt het gemiddelde uurtarief op 7 euro, terwijl ouders in steden als Parijs tot 14 euro per uur betalen. Bovenop het totaalbedrag betalen de ouders een kwartier van het uurtarief aan Bsit, waardoor de hoogte van de commissie dus per stad kan verschillen.

‘Er zit geen limiet op ons succes’

Ook aan de geldstromen is gedacht. In deze markt wordt nog altijd veel cash aan de oppas betaald, maar bij Bsit kan dat online. Dat is niet alleen om de commissie van het platform zeker te stellen, geeft Dimitri aan. “Mensen hebben amper nog contant geld in huis liggen en na een leuke avond uit wil je niet opeens lastminute op zoek naar een pinautomaat. Ook de oppas zit lang niet altijd op cash te wachten.”

De betaling is nu via de internationale betaalaanbieder Stripe geregeld. Volgens Dimitri biedt dat ook weer nieuwe groeikansen. “We willen onze klanten ook een abonnementsmodel kunnen aanbieden.” Naast sporadische oppasbeurten zet Bsit onder meer in op naschoolse opvang en werkt het aan een b2b-model. “Ook kunnen we via Stripe de betaalmogelijkheden goed lokaliseren, zodat Nederlandse ouders bijvoorbeeld met iDeal kunnen betalen.”

De komende anderhalf jaar ligt de focus op het aantrekken van goede oppassers in alle Europese steden, zodat de buitenlandse expansie steeds meer vorm kan krijgen. Maar als het aan Dimitri ligt, blijft het niet bij Europa. “Ons ultieme doel is dat elke ouder wereldwijd snel een betrouwbare oppas kan vinden. En ik denk zeker dat dit moet lukken. We lossen een universeel probleem op, waardoor er geen limiet zit op ons succes.”

