Bedrijf beginnen in 2018: waarin?

Elk jaar worden er zo’n 160.000 bedrijven opgericht. Om succesvol te zijn, ben je van veel factoren afhankelijk. Eén van de dingen die kan helpen is een goed businessidee. Wat zijn in 2018 populaire categorieën waarin je een bedrijf kan starten?

Wil je ondernemer worden om ook op de lange termijn succesvol te zijn, dan is het misschien niet de allerbeste oplossing om een bedrijf te beginnen met iets wat nu wellicht een hype is, maar over een paar jaar misschien wel compleet uit de mode is. Maar tegelijkertijd geldt ook: stap je nu in een markt die nog nauwelijks wordt benut door anderen, dan kun jij over een paar misschien wel de ultieme marktleider zijn in een markt die samen met jouw bedrijf verder groeit.

Maar wat zijn nu in 2018 nou producten, diensten of trends waarvan de markt nog niet zo groot is, maar die wel veel groeipotentie heeft? Startups.co.uk, dat mensen informeert die een bedrijf willen beginnen, heeft een mooi lijstje gemaakt van 14 business-ideeën voor 2018.

Lagom

Lagom is geen merk kauwgom, maar het Zweedse woord voor ‘gematigd’. Lagom is een manier van leven die draait om ‘niet te veel, maar ook niet te weinig’, oftewel: precies goed. Balans vinden in de dingen die je doet, koopt en wil. In de praktijk betekent dit onder andere duurzamer leven. Je hoeft minimalistisch te gaan leven, maar wat dacht je van duurzame kleding in plaats van massaconsumptie? En lekker eten? Prima, doen! Maar niet té veel. Lagom is op tal van producten toepasbaar, dus je kan hier een mooi bedrijf omheen bouwen en zo een steeds groter wordende groep van consumenten bereiken die bewuster willen leven.

Jaren-negentig-nostalgie

Zo nu en dan zie je ze op Facebook voorbijkomen: posts die met enig gevoel voor weemoed terugdenken aan de jaren negentig. De foto’s en filmpjes van Furbies, flippo’s en tekenfilms als David de Kabouter en Dinobabies kunnen elke keer weer op veel likes en reacties rekenen. De jaren negentig zijn hot. Ook hier kun je een potentievol bedrijf mee beginnen. En dat komt met name omdat degene die in de jaren negentig zijn opgegroeid, de ‘millennials’ zijn: voor marketeers een hartstikke interessante doelgroep. Ze zijn jong, hebben geld en zijn nog relatief gemakkelijk te beïnvloeden.

Teenaiders

Het jonge gedeelte van de millennials, zeg maar de mensen die rond of na 2000 zijn geboren, zijn opgegroeid in een maatschappij waarin sociale netwerken sterk verankerd zijn in het dagelijkse leven. Jongeren voelen door deze websites en apps regelmatige digitale en emotionele druk en dit kan negatieve invloed hebben op hun mentale gezondheid. Volgens Startups.co.uk zullen bedrijven die het vertrouwen van tieners weer een flinke boost kunnen geven erg in trek zijn dit jaar. Of het nu gaat om het vaker buiten krijgen van tieners of het vergroten van het zelfvertrouwen met een bepaald kledingmerk of levensstijl, bedrijven met een positieve boodschap zullen populair worden in 2018!

Algen

Zogenaamde superfoods waren al razend populair en dat zal de komende jaren niet veranderen. Wat wel verandert is het wondermiddel dat dit keer in de spotlights staat en op veel buzz kan rekenen onder social influencers, vloggers en andere invloedrijke personen. 2018 lijkt het jaar te worden van de blauwe alg. Zoek maar eens op ‘spirulina’, de naam van deze blauwgroene zoutwateralg. Je wordt platgebombardeerd met blogs die het natuurproduct de hemel in prijzen. Het wordt vaak verkocht in poedervorm en bevat onder andere vitamine A, C, D, B6, B12, calcium, ijzer, magnesium en veel eiwitten. Ga jij dit natuurproduct verkopen?

De huurgeneratie

Door tal van factoren is het voor de jonge generaties steeds lastiger geworden om een huis te kopen. En omdat veel jongeren ook nog eens niet willen vastzitten aan een lening van dertig jaar of hun geld liever direct uitgeven dan het te sparen, zijn veel jongeren onderdeel geworden van een generatie die liever huurt dan koopt. En natuurlijk draait hier ook weer een hele economie om heen. Wat dacht je van een app die het gemakkelijker maakt om een woning met iemand te delen (en alle daarbij behorende problemen weg te nemen) of een oplossing die jongeren helpt met het vinden van een goedkope plek om te wonen op locaties die wat minder voor de hand liggen (inwonen bij een alleenstaande bejaarde of een huurwoning op een recreatiepark)?

Beautyproducten voor echt iedereen

Er is een trend gaande in de beauty- en fashionwereld waarbij juist de talloze verschillen onder vrouwen wordt benadrukt. “Iedereen is op zijn eigen manier mooi”, zo luidt de boodschap daarbij. Of je nu dik, dun, donker- of lichtgetint, homofiel of hetero bent: je mag gezien worden. Niet alleen grote, bestaande merken zetten hier nu op in, er ontstaan ook startups die louter draaien om het uitdragen van deze nobele boodschap. Gelukkig voor jou liggen er nog genoeg kansen voor een nieuw op te richten bedrijf om hier marktaandeel te veroveren.

Spraakassistenten

Ecommerce News Nederland schreef het al: “Spraakassistent in ecommerce beleeft doorbraak“. Techgiganten als Amazon, Google, Apple en Alibaba zetten momenteel flink in op apparaten die luisteren naar de gebruiker en zo tal van opdrachten kunnen uitvoeren. Er zijn inmiddels tientallen mobieltjes, speakers, horloges en andere gadgets op de markt met een ingebouwde spraakassistent. Ook in Nederland zal deze markt flink groeien; Google is al een tijdje op zoek naar een tekstschrijver die Nederlandse teksten kan schrijven voor Google Assistant. Dus als jij programmeerskills hebt, dan is die killer-app die stemcommando’s weet in te zetten een logische stap?

Premium mixdrankjes

Gin tonics zijn weer razend populair, wat heeft geleid tot een nieuwe aanwas van gin-tonic-merken die de markt veroveren. Maar andere mixdrankjes worden ook steeds populairder. Dit komt mede door de grote vraag naar natuurlijke, biologische smaken. En mocht in Nederland ooit de suikertaks worden ingevoerd, dan kun je daar maar beter al op voorbereid zijn!

Ouderenzorg

De vergrijzing is een groot probleem. Er is een groot tekort aan verpleeghuisbedden en ook op het gebied van aantal werknemers in de ouderenzorg kan het nog veel beter. Wil je je bedrijf laten groeien, maar wil je tegelijkertijd meteen iets goed doen voor de medemens? Dan is een business beginnen in de ouderenzorg geen slecht plan. “Ook al heb je bij het beginnen van een zorginstelling toegang tot kapitaal nodig, overheidsfinanciering, particuliere investeringen en commerciële hypotheken zijn steeds beter beschikbaar voor projectontwikkelaars om zo vraag en aanbod in balans te brengen.”

Boksen

Boksen mag dan niks nieuw zijn, het is volgens Startups.co.uk absoluut bezig aan een wederopbloei. En waarom ook niet? Het is een leuke (maar intensieve) manier om calorieën te verbranden. En je bent jezelf niet alleen fysiek aan het verbeteren, het is ook ideaal om jezelf mentaal een opkikker te geven. Bokswedstrijden worden steeds populair bij tv-kijkers (in augustus 2017 boksten Mayweather en McGregor tegen elkaar en 5 miljoen Amerikanen zouden de vereiste 100 dollar betalen om het gevecht thuis te kunnen kijken via pay-per-view) en ook grote sterren spreken steeds vaker de waardering voor de sport uit. En dan is er ook nog piloxing, een combinatie van pilates, boks en dansoefeningen, ideaal om calorieën te verbranden. Stap in 2018 in deze markt en sla je tegenstanders knockout!

De gezondheidsmarkt voor vrouwen blijft een levendige business, omdat het om zaken gaat die altijd nodig zullen zijn. Maar deze markt kan tegelijkertijd ook wel wat innovatie gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van oplossingen voor vruchtbaarheidsproblemen of een app die vrouwen eraan herinnert om de pil te nemen. En ook borstvoeding is populair. Er worden zelfs professionele borstvoedingsshoots gehouden! Genoeg onderwerpen dus om een bedrijf in te beginnen.

Moslims

Het percentage moslims in Nederland is vorig jaar licht gestegen. Inmiddels noemt bijna 4,9 procent van alle volwassenen in Nederland zich moslim. Dat is dus een aardig grote doelgroep die je kunt bereiken met een product of dienst die specifiek op hun levensstijl is ingericht. Of het nu gaat om een webwinkel vol halal producten of een modemerk dat hoofddoekjes perfect in dezelfde stijl als andere kleding weet te maken, deze markt is nog onderbelicht en je kan hierin dus zeker nog successen boeken met je nieuwe bedrijf.

De vierde maaltijd

Volgens de Britse supermarkt Waitrose wordt ‘the fourth meal’ een trend in 2018. Steeds meer mensen zouden niet langer vasthouden aan het traditionele eetschema van ontbijt-lunch-diner, maar ook een vierde moment op de dag inlassen om een (kleine) maaltijd te nuttigen. Als je om zes uur warm eten tot je neemt, waarom zou je dan niet nog wat lekkere kaasjes op toast kunnen eten vlak voordat je naar bed gaat? En als je na je werk naar de sportschool gaat, dan is een goed gevulde salade aan het eind van de middag misschien wel een slim plan. Moderne consumenten willen 24 uur per dag hun favoriete voedsel kunnen eten en daar zouden bedrijven dan weer op moeten inspringen.

Internet of Things-veiligheid

Internet of Things is sterk in opkomst en we zien dan ook steeds meer huishoudelijke apparaten die met het internet en elkaar in contact staan. De verwachting is dat wereldwijd zo’n 22,5 miljoen apparaten deel gaan uitmaken van het Internet of Things-netwerk in 2021. Daar zijn natuurlijk tal van initiatieven voor te verzinnen, maar vergeet niet dat veiligheid ook een steeds belangrijker thema wordt. Niemand wil dat hackers toegang krijgen tot privégegevens omdat bijvoorbeeld een wasmachine makkelijk data van een smartphone lekt naar een nep-wifinetwerk. “De komende twaalf maanden zijn er twee grote kansen op dit gebied: nieuwe apparaten die de markt betreden en vanaf het begin al waterdicht beveiligd zijn of op maat gemaakte beveiliging die moeiteloos toepasbaar is op bestaande apparaten.”

