Amazon geeft 5000 dollar als werknemer met baan stopt

Amazon doet één keer per jaar een nogal apart aanbod naar een deel van de werknemers. Ze krijgen tot maximaal vijfduizend dollar om te stoppen met hun baan. Dit klinkt hartstikke tegenstrijdig, maar het ecommerce-bedrijf heeft er een heel logische verklaring voor…

‘The Offer’, zoals het jaarlijkse fenomeen ook wel wordt genoemd, is namelijk een manier om werknemers opnieuw waardering te laten krijgen voor het werk dat ze verrichten. Het idee komt oorspronkelijk van Zappos, de webwinkel die in 2009 door Amazon werd ingelijfd.

Schoenenwinkel Zappos begon ermee

Daar kregen nieuwe werknemers te horen: “Als je vandaag stopt, dan betalen we jou op basis van de tijd die je hier hebt gewerkt én je krijgt er een bonus van duizend dollar bij.” Het idee hierachter is dat wanneer jij als werknemer dit niet-alledaagse bod aanneemt, je blijkbaar niet de mate van toewijding hebt die Zappos graag zoekt in haar werknemers.

“Zappos wil ontdekken of er een slechte match bestaat tussen wat hen drijft en wat individuele werknemers drijft, en het is bereid om daarvoor te betalen als dat betekent dat ze er beter nu dan later achterkomen”, zo schreef HBR in 2008 over The Offer. Het onthulde toen ook dat ongeveer 10 procent van de nieuwe callcentermedewerkers het geld aannemen en hun bureau ruimen.

Werknemers denken na over wat ze echt willen

Na de overname van Zappos heeft Amazon-baas dit idee overgenomen. In een brief aan aandeelhouders in 2014 schreef Bezos dat hij natuurlijk hoopt dat mensen het bod niet aannemen, maar dat ze blijven. “Het doel is om mensen aan te moedigen na te denken over wat ze nou echt willen. Op de lange termijn is het niet gezond voor zowel de werknemer als voor het bedrijf als hij blijft op een plek waar hij eigenlijk niet wil zijn.”

Voortaan met meer toewijding aan het werk

En daar zit zeker wat in. Want als je na goed en lang nadenken besluit om niet voor het snelle geld te gaan, omdat je werken bij Amazon daar blijkbaar toch te leuk voor vindt, dan ga je in de toekomst waarschijnlijk ook met net wat meer toewijding naar je werk.

