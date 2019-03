Alsnog steekproef op aangiften van mkb’ers

De Belastingdienst gaat toch een steekproef uitvoeren op 22.500 aangiften van mkb’ers voor de vennootschapsbelasting 2016. Dit heeft staatssecretaris Menno Snel van Financiën aan de Belastingdienst gevraagd. Eerder werd besloten dat de aangiften niet verder onderzocht hoefden te worden omdat ze geen hoog risico zouden vormen.

Dit is de belangrijkste conclusie uit een debat dat donderdagavond plaatsvond in de Tweede Kamer. Dat debat ontstond naar aanleiding van een bericht dat er 25.000 risicovolle aangiften zonder verdere beoordelingen waren afgedaan. In januari onthulde Trouw dat de Belastingdienst veel risicovolle aangiftes over 2016, van voornamelijk het midden- en kleinbedrijf, ongezien goedkeurde. Het ging met name om aangiften van ondernemers die geld lenen van de eigen vennootschap.

Deel aangiften kon ook later worden gecorrigeerd

Volgens de staatssecretaris was er naar het risico van die aangiften gekeken, maar bleek dat uiteindelijk 10 procent alsnog als een hoog risico was ingeschat. Deze zouden handmatig worden behandeld. De resterende 22.500 konden volgens hem, vanwege het geringe risiconiveau, ook in latere jaren nog worden gecorrigeerd.

Het FD schrijft dat er uiteindelijk 567.000 van de 683.000 binnengekomen aangiften geautomatiseerd conform aangifte zijn afgehandeld. Van de overige belastingaangiften werd vastgesteld dat ze een bepaald risico bevatten. Hiervan werden 58.500 in de hoogste categorie ingedeeld. Dit betekent dat ze altijd worden gecontroleerd. Maar de resterende 61.500 werden uiteindelijk alsnog ongecontroleerd afgedaan.

‘Voor volledig boekenonderzoek zijn 17.000 inspecteurs nodig’

Er is een suggestie gedaan om de twee miljoen midden- en kleinbedrijven in ons land allemaal systematisch te controleren. Volgens Snel is dit echter onhaalbaar, want als dit één keer in de vijf jaar wordt gedaan met een boekenonderzoek zijn er volgens hem 17.000 extra inspecteurs nodig. Ter vergelijking: vorig jaar hielden 1359 inspecteurs zich bezig met bijna twintigduizend boekenonderzoeken.

