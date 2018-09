Algoritme voorspelt kans van slagen startups

Zes op de tien startups houdt het niet lang vol en sneuvelt al binnen drie jaar. Een hoogleraar kunstmatige intelligentie wilde wat doen aan deze pessimistisch stemmende statistiek en probeert met big data het percentage falende startups te verkleinen.

Het algoritme, genaamd Web-Based Startup Success Prediction, kan met name handig zijn voor investeerders. Die zien en spreken jaarlijks weliswaar honderden startups die een investering waard zijn, maar ondanks de ervaring zitten investeerders er meer dan eens naast met hun beslissing om in een startup te stappen.

Algoritme gevoerd met Crunchbase en LinkedIn

Maarten de Rijke, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam, heeft zijn algoritme een halfjaar lang allerlei data gevoerd met gegevens van Crunchbase, LinkedIn, nieuwsberichten en discussieforums uit de investeerderswereld.

Wat is de kans dat startups geld ophalen?

Zijn programma kan nu voorspellen wat de kans is dat startups geld ophalen bij een nieuwe financieringsronde en wat de kans is dat ze geen financiering krijgen en een vroege dood sterven. Voor investeerders is dit interessant, om zo het kaf van het koren te kunnen scheiden, zo vertelt De Rijke tegenover het FD.

“Mensen vinden het moeilijk om beslissingen te nemen als ze met veel onzekere factoren moeten werken. Onze machine gaat daar veel beter mee om”, aldus De Rijke. “Het is bijna drie keer zo goed als de beste voorspellers die tot nu toe bestonden.”

Johan van Mil, partner van investeringsfonds Peak Capital, zegt enthousiast te zijn over het algoritme. Volgens hem kan zo’n tool het investeringsfonds zeker helpen. “Primair om werk uit handen te nemen. Maar ook om onze eigen keuzes te beoordelen.”

Investeren in concept in plaats van mensen

Het algoritme zit nu op een score van 62 procent. De beste voorspeller tot nu toe, deels ontwikkeld door Microsoft Research, bleef hangen op 27 procent. Ook heeft WBSSP in ieder geval al één bruikbaar inzicht opgeleverd voor investeerders. Want wat is nu eigenlijk belangrijker bij de keuze om al dan niet te investeren in een startup: is het de kwaliteit van het management of het bedrijfsconcept?

Volgens De Rijke kun je je geld beter inzetten op het concept dan op de mensen.

