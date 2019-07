6 Nederlandse startups genomineerd voor Green Challenge

De Green Challenge kent dit jaar zes Nederlandse genomineerden. Deze duurzame startups maken kans op één van de vijf finaleplekken, die begin september worden bekendgemaakt. En op 3 oktober wordt duidelijk welke startup met een half miljoen naar huis gaat.

De Green Challenge is een wereldwijde competitie waarbij duurzaamheid centraal staat. Dit evenement vindt jaarlijks plaats en is bedoeld om startende ondernemers een steuntje in de rug te geven terwijl zij hun groene innovatie op de markt brengen.

Dit jaar dienden meer dan 1100 ondernemers wereldwijd hun businessplan in. Een jury haalde hier uiteindelijk 25 genomineerden uit, waaronder dus zes startups uit Nederland.

Green Basilisk maakt zelfherstellend beton

De eerste is Green Basilisk, een spin-off van de TU Delft. Dit bedrijf maakt zelfherstellend beton, met behulp van micro-organismen die kalksteen produceren. Handig voor in de bouw, want scheuren kunnen zo autonoom hersteld worden.

Krusli redt verloren eten

De tweede genomineerde is Krusli, een startup die ontbijtproducten maakt met voedsel dat anders weggegooid wordt of op een andere manier verloren gaat. Denk aan speltzemelen, kromme groentes en fruit, overgepofte quinoa en gebroken noten.

Odd.bot wiedt het onkruid op akkers

Odd.Bot is een robot die autonoom en mechanisch onkruid kan wieden op akkers, iets wat nu nog vooral wordt gedaan met chemische middelen die niet echt goed zijn voor mens of milieu. En wieden met de hand is weliswaar biologisch, maar ook erg tijdrovend (en dus kostbaar).

Field Factors zuivert en hergebruikt regenwater

Field Factors is een Nederlandse startup die met hun product Bluebloqs regenwater zuivert zodat het later gebruikt kan worden. Volgens de makers zijn parken, pleinen en straten ideale plekken om de Bluebloqs in te passen.

Spons haalt water uit de lucht

Sponsh is een spin-off van de TU Eindhoven en ontwikkelt temperatuurgevoelig textiel dat water uit de lucht kan halen. ’s Nachts absorbeert de stof het water en overdag als het weer warmer wordt, dan stoot het textiel het verzamelde water juist af. De textielnetten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden bij wijnranken of op akkers.

Solho zorgt voor off-grid energie

Solho is de laatste genomineerde. Deze startup uit Delft ontwikkelt een energiesysteem dat tuinbouwbedrijven met behulp van zonne-energie en thermische energieopslag hun eigen energie laat opwekken en bewaren. Hierdoor is tuinbouw ook mogelijk in afgelegen gebieden.

