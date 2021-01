236 duizend bedrijven gestart in 2020

Vorig jaar was een apart jaar vanwege de coronacrisis. Hoewel veel bedrijven en ondernemers er onder hebben geleden, hield dit sommigen niet tegen om juist een nieuw bedrijf te starten. Vorig jaar werden 236.589 nieuwe bedrijven gestart.

Een eigen bedrijf starten is onverminderd populair gebleven. Aan het begin van dít jaar stonden bijna 2,08 miljoen ondernemingen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Dit aantal is een toename van 4 procent ten opzichte van de situatie een jaar geleden.

Meer starters, maar ook veel meer stoppers

Dat is een mooie stijging, maar – uiteraard – wel kleiner dan in 2019, zo schrijft de KvK. Dit komt omdat er weliswaar meer starters waren, maar ook veel meer ondernemers die hun bedrijf stopzetten. Zo werden er vorig jaar 20 procent méér bedrijven stopgezet dan in 2019.

In totaal ging het om 159.041 ondernemingen die hun activiteiten staakten. In dezelfde periode nam het aantal starters met 3 procent toe en kwamen er 236.589 nieuwe bedrijven bij.

15 procent minder faillietverklaringen

Volgens de Kamer van Koophandel is ook het aantal faillietverklaringen opvallend te noemen. Die nam namelijk met 15 procent af. Dat klinkt op het eerste gezicht als onlogisch gezien de financiële situatie bij veel bedrijven door de uitbraak van het coronavirus, maar de steunpakketten van de overheid spelen hoogstwaarschijnlijk een grote rol in de faillissementscijfers.

De steunpakketten van de overheid hielden veel bedrijven op de been.

37 procent van de ondernemers is vrouw

Uit het KVK Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek komt ook naar voren dat het aandeel vrouwelijke ondernemers minimaal is gestegen. Momenteel is 37 procent van de ondernemers vrouw. Verder blijkt de gemiddelde ondernemer 46 jaar oud, terwijl de gemiddelde starter 34 levensjaren telt. Starters hebben ook op een ander vlak een iets ander profiel dan de gemiddelde ondernemer: zo is 23 procent van de starters niet in Nederland geboren, terwijl dat bij alle ondernemers om 16 procent gaat.

Eén op de vier starters is niet in Nederland geboren.

Deel