10 tips voor een innovatiever bedrijf

Als moderne ondernemer moet je innoveren. Stilstand is achteruitgang, zeker nu slimme technologie de ene na de andere branche op zijn kop zet. Bedrijven die niet de juiste voorwaarden scheppen voor innovatie delven vrijwel zeker het onderspit. Eneco zet in het kader van de Week van de Ondernemer tien innovatietips op een rij.

1. Investeer in je personeel

Je werknemers zijn de hersenen van je onderneming. Zij bedenken de creatieve ideeën die tot innovaties kunnen leiden. Het is dus een no-brainer om te investeren in hun ontwikkeling. Luister ook goed naar je personeel en doe wat met hun adviezen. Zorg daarnaast voor een open bedrijfscultuur met voldoende diversiteit in karakters, achtergronden en vaardigheden.

2. Doe aan diversificatie

Door de opmars van nieuwe technologieën worden de toetredingsdrempels in veel branches een stuk lager. Dat kan een aanleiding zijn om met je bedrijf een andere markt te betreden. Misschien komt jullie expertise ook tot zijn recht in een gerelateerde bedrijfstak? Houd ook rekening met nieuwe concurrenten; diversificatie is voor meer partijen een aantrekkelijke optie.

3. Update je businessmodellen

De vierde industriële revolutie is in aantocht. Alles wordt met elkaar verbonden. Deze transformatie heeft grote gevolgen voor bestaande businessmodellen. Kijk naar de bouw. Een bouwbedrijf levert straks een service. Niet alleen het gebouw, maar ook alle intelligente producten eromheen. Houd daar rekening mee en maak je businessmodel toekomstbestendig.

4. Ga voor duurzaamheid

Nooit eerder was er zo’n grote behoefte aan duurzame innovaties die het milieu sparen. Voor bedrijven liggen daar kansen. Eneco heeft bijvoorbeeld de eRadiator ontwikkeld. Dit is een verwarmingssysteem waarbij servers uit een datacenter in een design-radiator worden geplaatst. De overtollige restwarmte van de servers wordt gebruikt om woonkamers of bedrijfspanden te verwarmen.

5. Sta stil bij mislukkingen

Innovatieprojecten zijn vaak geen onverdeeld succes. Falen is niet leuk, maar als het dan toch gebeurt, kun je er maar beter van leren. Probeer uit te zoeken wat er precies mis is gegaan. Ligt het aan het idee zelf? Of aan de marktomstandigheden? Heeft het zin om een ander design uit te proberen? De antwoorden op deze vragen kunnen later van grote waarde blijken.

6. Upgrade je kantoor

Bedrijven als Google hebben een indrukwekkend hoofdkwartier met mooie werkplekken, veel groen en veel mogelijkheden voor ontspanning. Dat is niet voor niks: zo creëren ze een vruchtbare bodem voor innovatie. Dit kun jij als ondernemer ook doen, maar dan in het klein. Koop bijvoorbeeld een paar kleurrijke planten, een fontein, een fitnessapparaat of een spelcomputer.

7. Zoek je klanten op

Sommige ondernemers vinden het niet meer nodig om zelf in contact te komen met hun klanten. Ze laten liever een marktonderzoek uitvoeren om hun klantenkring beter te leren kennen. Zonde, want persoonlijke interactie met (potentiële) klanten levert inzichten op die je niet in een rapport aantreft. Ga dus om de zoveel tijd de deur uit om je innovatieknobbel te prikkelen.

8. Een nieuwe insteek voor technologie

Het praktisch nut van nieuwe technologie voor jouw bedrijf lijkt soms beperkt, terwijl er wel degelijk bruikbare toepassingen zijn. Zo zou je kunnen denken dat 3D-printen vooral in de industrie en door hobbyisten wordt gebruikt. Maar langzaam begint de technologie ook de horecawereld te veroveren. Sommige hippe restaurants hebben al een eigen foodprinter.

9. Laat efficiëntie even los

Efficiëntie en innovatie werken elkaar nog weleens tegen. Het verhogen van de efficiëntie gaat vaak over de huidige bedrijfsprocessen en in de zoektocht naar innovaties moet je juist out of the box denken. Ook brengt een investering in innovatieve projecten niet meteen geld in het laatje. Innoveren is dus ook een kwestie van even niet de focus op efficiëntie leggen.

10. Minder managementlagen

Veel innovaties ontstaan op de werkvloer, tenzij je een zeer hiërarchische bedrijfsstructuur hanteert. Minimaliseer het aantal managementlagen en verklein de afstand tussen de top van het bedrijf en de rest van het personeel. Dat voorkomt overbodige bureaucratie en geeft werknemers de kans om hun beste ideeën te delen, zodat ze niet ondersneeuwen.

Eneco kwam met deze tips aanzetten, omdat het energiebedrijf zelf ook volop innoveert en ondernemers graag helpt bij het innoveren. Het bedrijf is daarom ook aanwezig bij de events van de Week van de Ondernemer 2016. Bij het eerste evenement in Utrecht waren onder anderen hoogleraar Maarten Steinbuch van de TU Eindhoven en Jan van Kranendonk van the Venture Generator aanwezig. In onderstaand filmpje geven de heren nog een aantal waardevolle tips.

Mocht je het evenement in Utrecht gemist hebben, er vinden ook nog events van de Week van de Ondernemer plaats in Groningen (29 juni), Eindhoven (12 oktober) en Amsterdam (16 november). Meer informatie is er te vinden op deze website.







